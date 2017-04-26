Чакаев: В регионе создано 108 тыс. высокопроизводительных рабочих мест

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26 апреля в правительстве Пензенской области замминистра экономики региона Рауф Чакаев отчитался об итогах реализации в первом квартале 2017 года поручений, содержащихся в указах президента РФ.

«Указом предусмотрены следующие показатели: создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, целевое значение к 2020 году в России — 25 млн единиц. По данным статистики, в 2016 году в Пензенской области создано 108 тысяч 400 высокопроизводительных рабочих мест, по сравнению с 2015 годом наблюдается небольшое снижение — на 12 тысяч единиц. Тенденция к снижению высокопроизводительных рабочих мест характерна для всей России», — сообщил чиновник.

По его словам, благодаря реализации на территории Пензенской области инвестиционных проектов в первом квартале 2017 года в сельхозорганизациях было создано 276 новых рабочих мест.

«По состоянию на 1 апреля на 30 предприятиях имеется 137 тыс. кв метров свободных площадей, образовано восемь субъектов малого бизнеса численностью 53 человека. Среднемесячная зарплата работников промышленности за январь-февраль составила 25 тыс. 222 рубля, что на 7,8% выше показателей за аналогичный период прошлого года, работникам сферы строительства за январь — 23 тыс. 575 рублей, в сельском хозяйстве — 22 тыс. 449 рублей, или на 20,8% выше», — отметил Рауф Чакаев.

На реализацию мероприятий программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» в 2017 году в бюджете Пензенской области предусмотрено 7,2 млн рублей, федеральные денежные средства будут привлечены в размере 58,7 млн рублей.

Также замминистра сообщил о том, что в рамках оказания поддержки предпринимателям в 2017 году за счет средств федерального и областного бюджетов в размере 9 млн рублей будет создан центр поддержки предпринимателей, основная цель которого — оказание информационно-консультационных услуг бизнесменам.

«Третий показатель — увеличение производительности труда к 2017 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. По утвержденным данным Росстата, в 2015 году рост составил 20%, в 2016 году по индексу производительности труда ожидается аналогичный показатель», — сообщил он.

Индекс промышленного производства области за первый квартал 2017 года увеличился на 6,2%, объем отпущенных товаров, работ и услуг составил 48 млрд рублей.

В 2017 году пять промышленных предприятий планируют участвовать в четырех госпрограммах, объем субсидий из федерального бюджета предусмотрен на сумму 181 млн 400 тыс. рублей, добавил Рауф Чакаев.