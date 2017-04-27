Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в ежедневном прогнозе возникновения ЧС на 27 апреля.
«Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 12 м/сек. Температура воздуха ночью +4С, днем +17С», — отмечается в сообщении.
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В Пензу пришло долгожданное тепло — МЧС
27 апреля в 08:07 546 просмотров
На территории Пензенской области наконец установится теплая и ясная погода.
Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в ежедневном прогнозе возникновения ЧС на 27 апреля.
«Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 12 м/сек. Температура воздуха ночью +4С, днем +17С», — отмечается в сообщении.