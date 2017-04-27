На территории Пензенской области наконец установится теплая и ясная погода.

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в ежедневном прогнозе возникновения ЧС на 27 апреля.

«Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 12 м/сек. Температура воздуха ночью +4С, днем +17С», — отмечается в сообщении.