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В Пензу пришло долгожданное тепло — МЧС

27 апреля в 08:07 546 просмотров

На территории Пензенской области наконец установится теплая и ясная погода.

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в ежедневном прогнозе возникновения ЧС на 27 апреля.

«Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 12 м/сек. Температура воздуха ночью +4С, днем +17С», — отмечается в сообщении.

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