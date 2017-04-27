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Белозерцев поздравил пензенцев с Днем российского парламентаризма

27 апреля в 08:14 160 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравляет жителей региона с Днем российского парламентаризма.

«Современная законодательная база страны создала надежный фундамент для дальнейшего динамичного развития гражданского общества, активно способствует укреплению социально-экономического потенциала Отечества и его регионов, в том числе — и Пензенской области.

Эти свершения открывают перед нами широкие перспективы, призывают решать еще более масштабные стратегические задачи, поставленные временем», — отмечается в поздравлении.

Глава региона выразил уверенность в том, что российские парламентарии и в дальнейшем будут плодотворно трудиться на благо страны.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/04/27/18080438
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