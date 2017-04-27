Как сообщает пресс-служба, ДТП случилось 26 апреля в 19.20 на 28 км автодороги «Городище — Никольск"ю
В результате аварии пострадало несколько человек.
По данному факту ведется проверка.
|
|
В Никольском районе перевернулась иномарка, есть пострадавшие
27 апреля в 08:30 166 просмотров
26 апреля в Никольском районе Пензенской области Chevrolet Lanos съехал в кювет и перевернулся.
Как сообщает пресс-служба, ДТП случилось 26 апреля в 19.20 на 28 км автодороги «Городище — Никольск"ю
В результате аварии пострадало несколько человек.
По данному факту ведется проверка.