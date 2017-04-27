В Никольском районе перевернулась иномарка, есть пострадавшие

27 апреля в 08:30

26 апреля в Никольском районе Пензенской области Chevrolet Lanos съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщает пресс-служба, ДТП случилось 26 апреля в 19.20 на 28 км автодороги «Городище — Никольск"ю

В результате аварии пострадало несколько человек.

По данному факту ведется проверка.