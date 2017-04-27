Молодые архитекторы поделились с мэром идеями по преображению Пензы

«В рамках поручений губернатора Ивана Белозерцева молодые архитекторы представили ряд проектов по благоустройству исторических мест в центре города. В частности, участники совещания рассмотрели несколько предложений по реконструкции территории наверху улицы Кирова напротив памятника Первопоселенцу. Предложения предусматривают воссоздание лестницы, которая раньше соединяла улицы Кирова и Белинского», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В рамках проекта парка «Пионер» планируется благоустроить пространство вокруг Дворца детского и юношеского творчества на улице Бекешской, включая лестницу с улицы Бекешской. Будет обустроено несколько зон для спортивного и культурного отдыха.
Еще одно предложение было связано с благоустройством территорий, прилегающих к городским магистралям в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги».
Виктор Кувайцев высоко оценил творческий подход к воссозданию и благоустройству исторического облика Пензы.
«Благодарю вас за интересные проекты, которые при условии воплощения их в жизнь позволят восстановить исторически сложившуюся среду, а где-то вдохнуть новую жизнь в сложившиеся архитектурные ансамбли», — отметил он.
Мэр предложил молодым архитекторам приступить к составлению сметы на реализацию озвученных идей.
«Когда будет понятно, сколько денежных средств необходимо на каждый проект, тогда можно реально оценить возможности муниципалитета», — пояснил он.