Молодые архитекторы поделились с мэром идеями по преображению Пензы

«В рамках поручений губернатора Ивана Белозерцева молодые архитекторы представили ряд проектов по благоустройству исторических мест в центре города. В частности, участники совещания рассмотрели несколько предложений по реконструкции территории наверху улицы Кирова напротив памятника Первопоселенцу. Предложения предусматривают воссоздание лестницы, которая раньше соединяла улицы Кирова и Белинского», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках проекта парка «Пионер» планируется благоустроить пространство вокруг Дворца детского и юношеского творчества на улице Бекешской, включая лестницу с улицы Бекешской. Будет обустроено несколько зон для спортивного и культурного отдыха.

Еще одно предложение было связано с благоустройством территорий, прилегающих к городским магистралям в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги».

Виктор Кувайцев высоко оценил творческий подход к воссозданию и благоустройству исторического облика Пензы.

«Благодарю вас за интересные проекты, которые при условии воплощения их в жизнь позволят восстановить исторически сложившуюся среду, а где-то вдохнуть новую жизнь в сложившиеся архитектурные ансамбли», — отметил он.

Мэр предложил молодым архитекторам приступить к составлению сметы на реализацию озвученных идей.

«Когда будет понятно, сколько денежных средств необходимо на каждый проект, тогда можно реально оценить возможности муниципалитета», — пояснил он.