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Пензенские поисковики высадят «солдатский» лес

27 апреля в 09:18 270 просмотров
«За чистый город».

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В Пензе на Митрофановском кладбище поисковики благоустроят воинские захоронения. Мероприятие приурочено к 9 Мая и является также частью акции пензенских НКО «За чистый город».

«Мы посетим Митрофановское кладбище города Пензы, где благоустроим ветеранские захоронения — проведем поверхностный ремонт надгробий, побелим бетонные основания мемориалов. Данная акция в преддверии 9 мая станет достойным проявлением всемерного уважения и памяти наших предков, отдавших жизни за Родину, со стороны современного поколения», — прокомментировала руководитель Пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Также будет дан старт акции «Солдатский лес» — поисковики посадят деревья по числу защитников Отечества, останки которых они подняли за прошедший поисковый сезон, но имена которых установить не удалось, сообщили в пресс-центре областного правительства.

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