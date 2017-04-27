Для пензенских школьников продолжат программу «Яндекс. Лицей»

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, стороны обсудили ход реализации программы «Яндекс.Лицей», а также договорились расширить сотрудничество на территории региона.
В 2016 году заключено соглашение о сотрудничестве в сфере дополнительного образования для школьников в области информационных технологий между правительством Пензенской области и обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс».
В рамках соглашения компания «Яндекс» запустила в Пензенской области образовательный проект «Яндекс.Лицей», предусмотренный для учащихся 8−9 классов, которые хотят освоить программирование.
На базе технопарка «Рамеев» и Губернского лицея-интерната для одаренных детей два раза в неделю проходят занятия в свободное от школьных уроков время.
Всего в проекте задействованы 60 учащихся восьмых и девятых классов из Пензы и области.