« Яндекс» в Москве." data-title="Для пензенских школьников продолжат программу «Яндекс. Лицей» — Пенза-пресс, рунет за день">

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев встретился с руководством компании «Яндекс» в Москве.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, стороны обсудили ход реализации программы «Яндекс.Лицей», а также договорились расширить сотрудничество на территории региона.

В 2016 году заключено соглашение о сотрудничестве в сфере дополнительного образования для школьников в области информационных технологий между правительством Пензенской области и обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс».

В рамках соглашения компания «Яндекс» запустила в Пензенской области образовательный проект «Яндекс.Лицей», предусмотренный для учащихся 8−9 классов, которые хотят освоить программирование.

На базе технопарка «Рамеев» и Губернского лицея-интерната для одаренных детей два раза в неделю проходят занятия в свободное от школьных уроков время.

Всего в проекте задействованы 60 учащихся восьмых и девятых классов из Пензы и области.