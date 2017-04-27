Пензячка просит разобраться со свалкой на ул. Байдукова

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».

«Прошу принять срочные меры по уборки нашего города, снег уже сошел давно, но как был на снегу этот мусор, что на фото, так он и остался дальше, но только теперь на земле», — написала горожанка.

Женщина просит привести в порядок территорию к 9 Мая. По его словам, свалка «красуется» ближе к железной дороге.

Пользователи интернет-сообщества стали активно обсуждать пост о наболевшей проблеме.

«Идеальное положение дел — когда все чисто. Однако, не все ладно в королевстве кривых зеркал нашем… Общество разделено на несколько групп: те, кто не мусорят, но понимает, что жить в мусоре противно, поэтому убирать выходят по мере возможности; те, кто мусорят, но убирать не выходят никогда принципиально, считая, что есть власть, которая должна убирать за ними («мы же платим»). Ну, есть еще незначительные варианты групп. По мере роста сознательности общества, растет и чистота вокруг», — прокомментировал горожанин.

Другие полагают, что проблему можно решить с помощью камер.

«Когда камер навешают на каждом столбе и какая-то отдельная служба будет заниматься только выпиской штрафов, только тогда это прекратится, по-другому это не остановить, невозможно каждого валенка свозить в Европу, чтобы показать, как нужно себя вести в социуме», — написал пользователь.