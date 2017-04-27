Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем российского парламентаризма

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Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил жителей региона с Днем российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

«Уважаемые пензенцы! От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!

Основы и традиции парламентаризма заложила первая Государственная Дума России, которая начала работу в 1906 году.

Ответственность перед избирателями, верховенство права и стремление к общественному согласию — эти ценности и сегодня являются главными в работе законодателей.

Законодательное Собрание Пензенской области, опираясь на опыт своих предшественников, поддержку избирателей и взаимодействие всех ветвей власти, продолжает последовательное формирование эффективной законодательной базы, необходимой для дальнейшего развития и процветания нашего региона.

В День российского парламентаризма желаю депутатам всех уровней, нашим избирателям, жителям Пензенской области благополучия и стабильности, успешной, плодотворной деятельности на благо родного Сурского края!» — говорится в поздравлении.