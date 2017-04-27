Граждане обратились к депутату Государственной Думы по вопросам повышения тарифов на пригородное железнодорожное сообщение, получения путевки на санаторно-курортное лечение, предоставления юридической помощи при межевании земли и ряду других насущных проблем.

Пенсионер Лев Стрижков пришел на прием к Ивану Фирюлину с просьбой довести до парламентариев профильного комитета Государственной Думы и руководства страны информацию о том, что статья 15, пункт 5 Федерального закона «О статусе судей РФ» имеет не совсем четко сформулированную трактовку. В статье говорится, что пребывающему в отставке судье, имеющему стаж работы в должности судьи менее 20 лет и достигшему возраста 55 лет, размер ежемесячного пожизненного содержания исчисляется пропорционально количеству полных лет, отработанных в должности судьи. Но, как утверждает пенсионер, по факту он получает пенсию не пропорционально количеству отработанных лет, а гораздо меньше. Судебный департамент исчисляет пенсию с учетом того, что судья, отработавший на данной должности не менее 20 лет, получает пожизненное содержание в размере 80 процентов ежемесячного денежного вознаграждения работающего на соответствующей должности судьи. У Стрижкова стаж в должности судьи составляет 11 лет, в связи с этим расчет идет не от 100 процентов заработной платы, а от 80 процентов, как указано в законе. И, по словам Стрижкова, это несправедливо.

Депутат заверил пенсионера, что он обязательно обратится в соответствующие структуры и профильный комитет Государственной Думы с тем, чтобы довести информацию, полученную от бывшего судьи, с просьбой внимательно рассмотреть данную статью законодательства и, по возможности, устранить двойную трактовку закона.

Сразу несколько пенсионеров обратились к депутату по поводу того, что они, проживая в микрорайоне Арбеково, добирались много лет до своего садоводческого товарищества на пригородном поезде «Пенза- Пачелма». Платили за проезд 42 рубля. Этой весной, чтобы доехать до остановки «674 километр», а это меньше 30 километров от Арбеково, они должны уже заплатить 66 рублей, то есть повышение произошло на 61 процент. Присутствующие на приеме представители министерства промышленности и управления по тарифам объяснили, что это произошло из-за того, что станция Арбеково перешла из одной железнодорожной зоны в другую. Поэтому и цена проезда увеличилась. В ответ на такое объяснение пенсионеры задали вполне резонный вопрос: «А разве расстояние от Арбеково до 674 километра увеличилось?»

Депутат поддержал пожилых людей, для которых теперь поездка на дачу стала очень затратной, и обещал обязательно разобраться, насколько законно и обоснованно такое повышение тарифов на пригородное сообщение.

По каждому вопросу депутат Иван Фирюлин дал обратившимся гражданам разъяснение и заверил их в том, что те проблемы, которые требуют более детального рассмотрения, он возьмет под свой личный контроль.