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В Лопатинском районе из-за размыва плотины может подтопить часть двух сел*

27 апреля в 10:54 430 просмотров

В Лопатинском районе Пензенской области возникла угроза подтопления части улиц двух сел из-за размытия плотины. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил и. о. замглавы администрации Лопатинского района Виктор Кузнецов.

«Произошел постепенный размыв плотины, но пока ее не прорвало. После дождей вода поднялась, по каналу начала размывать», — сообщил Виктор Кузнецов.

По его словам, дежурство в настоящее время организовано и днем, и ночью.

«Пока критической ситуации нет, но угроза существует, сброс воды идет», — сказал чиновник.

Очевидцы прислали в редакцию информагентства фотографии с места событий.

* - И. о. замглавы администрации Лопатинского района Виктор Кузнецов внес правки в предоставленную информацию: в зону риска возможного подтопления попадает нижняя улица села Буденновка, а также несколько домов в поселке Владимирский в Лопатинском районе. Ранее сообщалось, что в зону риска попадают три села — Буденновка, Чардым и Пасечное. В связи с этим были внесены правки в текст.

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