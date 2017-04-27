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Пензенским бизнесменам расскажут, где размещать рекламу

27 апреля в 11:13 224 просмотра
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» по приведению фасадов зданий в надлежащий вид в центре города.

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Начальник отдела городского дизайна и среды Сергей Петров представил мэру Пензы Виктору Кувайцеву обзор предложений управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы и ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» по приведению фасадов зданий в надлежащий вид в центре города.

Сергей петров отметил, что эти предложения позволяют организовать размещение информационных конструкций на фасадах исторических зданий, а также на фасадах организаций и торговых центров на красных линиях.

«Необходимо разговаривать с представителями бизнеса. Можно начать с улицы Бакунина — в центре она самая короткая. Пригласить предпринимателей, чьи торговые точки здесь расположены и разъяснить им требования действующего законодательства по размещению рекламы на фасадах. При этом нужно предложить готовые варианты того, как и где можно будет размещать и информационные сообщения и рекламные объявления. Нужны четкие правила, тогда бизнес пойдет нам навстречу. Уверен!» — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/dad/800_600_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/dade3b24f482e19e8bf6f773c6dd4bf7.jpg
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