« Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» по приведению фасадов зданий в надлежащий вид в центре города." data-title="Пензенским бизнесменам расскажут, где размещать рекламу — Пенза-пресс, рунет за день">

Начальник отдела городского дизайна и среды Сергей Петров представил мэру Пензы Виктору Кувайцеву обзор предложений управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы и ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» по приведению фасадов зданий в надлежащий вид в центре города.

Сергей петров отметил, что эти предложения позволяют организовать размещение информационных конструкций на фасадах исторических зданий, а также на фасадах организаций и торговых центров на красных линиях.

«Необходимо разговаривать с представителями бизнеса. Можно начать с улицы Бакунина — в центре она самая короткая. Пригласить предпринимателей, чьи торговые точки здесь расположены и разъяснить им требования действующего законодательства по размещению рекламы на фасадах. При этом нужно предложить готовые варианты того, как и где можно будет размещать и информационные сообщения и рекламные объявления. Нужны четкие правила, тогда бизнес пойдет нам навстречу. Уверен!» — подчеркнул Виктор Кувайцев.