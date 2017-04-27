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В Пензе участника «группы смерти» спасли от опасного поступка

27 апреля в 12:07 364 просмотра

В Пензе сотрудники областного управления Росгвардии спасли молодого человека от падения с высотки.

«Подъехав к дому, сотрудники увидели, что молодой человек сидит на парапете общего балкона. Бойцы поднялись на этаж. В тот момент, когда старший сержант выбежал на балкон, молодой человек наклонился вниз и начал падать», — отметили в пресс-службе.

Сотрудник смог предотвратить трагедию, схватив его за капюшон куртки. С напарником он вытащил его на площадку.

По словам молодого человека, на этот поступок его толкнуло задание из группы в социальной сети.

«Позже, придя в себя, он от своих первичных показаний стал отказываться», — добавили в ведомстве.

Парень был передан специалистам «скорой».

Фотография: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области
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