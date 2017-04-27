Необщительный гость получил нож в спину за столом у кузнечанина

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 51-летний кузнечанин в своей квартире организовал застолье, в числе гостей был ранее не знакомый ему человек.

Поведение этого гостя возмутило хозяина квартира. Он посчитал, что тот вел себя неуважительно, а именно: сидел к нему спиной и не общался.

Мужчины, не найдя общий язык, поссорились. Ссора переросла в поножовщину — кузнечанин схватил нож и ударил им потерпевшего в спину, причинив тяжкий вред здоровью.

В суде ему назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.