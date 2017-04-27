В Кузнецке выберут лучшую швею области

«Программа конкурса состоит из теоретической части и выполнения практического задания. В ходе торжественной церемонии открытия мероприятия каждому конкурсанту присвоится личный номер, под которым будут фиксироваться все работы, выполняемые на протяжении конкурса», — пояснили в пресс-центре областного правительства.
По итогам соревнований конкурсная комиссия определит победителей и призеров, они будут награждены.
Основные цели конкурса — повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда; пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса; содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.