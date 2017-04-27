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В Кузнецке выберут лучшую швею области

27 апреля в 13:15 100 просмотров
«Лучший по профессии» в легкой и текстильной промышленности Пензенской области в номинации «Лучшая швея».

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В городе Кузнецке Пензенской области пройдет областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в легкой и текстильной промышленности Пензенской области в номинации «Лучшая швея».

«Программа конкурса состоит из теоретической части и выполнения практического задания. В ходе торжественной церемонии открытия мероприятия каждому конкурсанту присвоится личный номер, под которым будут фиксироваться все работы, выполняемые на протяжении конкурса», — пояснили в пресс-центре областного правительства.

По итогам соревнований конкурсная комиссия определит победителей и призеров, они будут награждены.

Основные цели конкурса — повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда; пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса; содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.

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