В Пензе прошел семинар для сотрудников МЧС (видео)

Как отметили на совещании, за последние несколько лет уровень противопожарной безопасности в учреждениях значительно вырос. Всего на территории региона расположено 65 объектов социальной защиты населения, сообщает телеканал «Экспресс».
На базе «Пензенского областного центра реабилитации», где и прошел семинар, провели практические занятия по использованию первичных средств пожаротушения, отработали совместные действия обслуживающего персонала и сотрудников МЧС по тушению условного пожара с эвакуацией людей из здания.