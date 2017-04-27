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В Пензе прошел семинар для сотрудников МЧС (видео)

27 апреля в 14:17 210 просмотров
, соцзащиты и демографии региона Евгения Трошина.

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Для руководителей учреждений социальной защиты Пензенской области провели семинар-совещание по обеспечению пожарной безопасности. Он прошел под председательством министра труда, соцзащиты и демографии региона Евгения Трошина.

Как отметили на совещании, за последние несколько лет уровень противопожарной безопасности в учреждениях значительно вырос. Всего на территории региона расположено 65 объектов социальной защиты населения, сообщает телеканал «Экспресс».

На базе «Пензенского областного центра реабилитации», где и прошел семинар, провели практические занятия по использованию первичных средств пожаротушения, отработали совместные действия обслуживающего персонала и сотрудников МЧС по тушению условного пожара с эвакуацией людей из здания.

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