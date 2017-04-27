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Спортблок: волейбол, мини-футбол (видео)

27 апреля в 17:45 186 просмотров
«Университет-Визит» лишился шансов на попадание в тройку призеров по итогам чемпионата России по волейболу среди женских команд.

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Пензенский «Университет-Визит» лишился шансов на попадание в тройку призеров по итогам чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Команда Александра Ганина потерпела поражение от волгодонского «Импульса» во втором матче финального этапа, который проходит в Туле. Первая партия завершилась в пользу соперниц — 30:28, две последующие остались за волейболистками из Пензы — 25:23 и 25:22. Однако закрепить преимущество пензенская команда не смогла, проиграв четвертую и пятую партии. Таким образом, «Университет-Визит» занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от тройки сильнейших клубов на десять очков. Впереди — три матча и максимум четвертый результат по итогам сезона, сообщает телеканал «Экспресс».

В пятницу, 28 апреля, в Москве определится победитель чемпионата страны по мини-футболу среди женских команд. Борьбу за золотые медали ведут столичное «Торпедо-МАМИ» и пензенская «Лагуна-УОР». Перед ответным поединком клуб из главного города России имеет весомое преимущество. Напомним, что в первом матче финальной серии футболистки «Торпедо» были сильнее — 6:1. Таким образом, перед командой Юрия Новикова стоит непростая задача. Для победы в чемпионате «Лагуне» придется забивать на выезде, как минимум, пять мячей, при этом сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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