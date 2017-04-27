« Успешная семья». Свое решение он озвучил в четверг , 27 апреля , в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова на финале конкурса." data-title="Губернатор поручил в 5 раз увеличить размер сертификата для финалистов «Успешной семьи» — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился в пять раз увеличить размер сертификата для участников областного финала конкурса «Успешная семья». Свое решение он озвучил в четверг, 27 апреля, в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова на финале конкурса.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, обращаясь к участникам областного конкурса, глава региона поблагодарил их за укрепление семейных ценностей и традиций.

«В полной семье воспитываются любящие дети. Важно, когда родители отдают детям свое тепло, стремятся, чтобы в доме были порядок, любовь и уважение, когда взрослые вместе с детьми занимаются разными видами творчества. Семья — это основа основ», — подчеркнул он.

Губернатор пожелал финалистам областного этапа счастья, добра, благополучия и любви. Озвучив решение об увеличении размера сертификата, он также распорядился задействовать имеющиеся ресурсы для подготовки семьи-победительницы к окружному этапу фестиваля «Успешная семья Приволжья -2017», который пройдет 31 мая-1 июня в Ульяновске.

Напомним, в этом году областной фестиваль прошел в регионе в четырнадцатый раз. Он был посвящен Году Экологии. «Теплее и чище станет Земля, если сердцем России будет Семья», — так звучала тема мероприятия. Во всех этапах конкурса приняла участие 181 семья.