В современной России усилилась конкуренция регионов за инвестора, подчеркнул губернатор Иван Белозерцев на заседании Штаба по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Пензенской области 27 апреля.
«Губернатор и правительство любого региона борются за инвестора. В этой связи наша работа должна быть направлена не на формальное исполнение поручений, а на создание условий для того, чтобы инвесторы приходили именно в Пензенскую область», — подчеркнул Иван Белозерцев.
Глава региона отметил, что в последние годы разработана законодательная база для поддержки инвесторов, и подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом.
«Кроме иностранных инвесторов, есть еще и наши, уже работающие на пензенской земле. Мы тоже не должны про них забывать», — подчеркнул Иван Белозерцев.
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Белозерцев: Пензенская область должна активнее бороться за инвесторов
27 апреля в 15:48 186 просмотров
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал активнее поддерживать инвесторов, которые работают в регионе.
В современной России усилилась конкуренция регионов за инвестора, подчеркнул губернатор Иван Белозерцев на заседании Штаба по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Пензенской области 27 апреля.