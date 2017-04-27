Белозерцев: Пензенская область должна активнее бороться за инвесторов

В современной России усилилась конкуренция регионов за инвестора, подчеркнул губернатор Иван Белозерцев на заседании Штаба по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Пензенской области 27 апреля.



«Губернатор и правительство любого региона борются за инвестора. В этой связи наша работа должна быть направлена не на формальное исполнение поручений, а на создание условий для того, чтобы инвесторы приходили именно в Пензенскую область», — подчеркнул Иван Белозерцев.



Глава региона отметил, что в последние годы разработана законодательная база для поддержки инвесторов, и подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом.



«Кроме иностранных инвесторов, есть еще и наши, уже работающие на пензенской земле. Мы тоже не должны про них забывать», — подчеркнул Иван Белозерцев.