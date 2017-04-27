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Гендиректор предприятия задолжал работникам более полумиллиона рублей

27 апреля в 16:08 134 просмотра
, занимающейся производством строительных металлических конструкций.

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В Саратове следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора одной из фирм, занимающейся производством строительных металлических конструкций.

Как сообщает портал «СарБК», ссылаясь на Следственный отдел по Ленинскому району Саратова СУ СК по Саратовской области, мужчина более двух месяцев не платил зарплату сотрудникам.

Без зарплаты остались 10 работников, задолженность предприятия перед ними составила более 600 тыс. руб. Однако отмечено, что погасить долг фирма могла.

«На стадии предварительного расследования следователями будут предприняты меры по возмещению долга, образовавшегося перед работниками. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СУ СК.

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