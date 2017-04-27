, как экономить на связи в роуминге. Кроме этого , МегаФон поможет своим абонентам обзавестись перед поездкой новым мобильным устройством по выгодной цене." data-title="Экономим на связи в праздники и во время отпуска — Пенза-пресс, рунет за день">

Длинные майские праздники — традиционное начало сезона поездок по стране и за границу. К этому времени следует подумать о том, как экономить на связи в роуминге. Кроме этого, МегаФон поможет своим абонентам обзавестись перед поездкой новым мобильным устройством по выгодной цене.

Вторая покупка — дешевле

В салонах и интернет-магазине МегаФона есть десятки моделей мобильных гаджетов, в том числе весьма демократичные по стоимости. Но даже эти цены можно снизить. Если вплоть до 14 мая купить в МегаФоне любое оборудование и аксессуары, то следующее приобретение обойдется дешевле — нужно только сохранить купон, полученный во время совершения предыдущей покупки. Воспользоваться им можно через две недели после первой покупки, при этом скидка составит до 20% от обычной цены мобильного устройства или аксессуаров к нему.

По России — с «домашними» ценами

Из всех мобильных услуг в любом путешествии самые необходимые — голосовая связь и интернет. Цены на них в роуминге тоже не должны «кусаться». Впрочем, теперь для экономии уже не всегда нужно подключать специальные опции. Так, на тарифах линейки «Все включено» звонки внутри сети — безлимитные, а на пакетах M, L, XL и VIP привычные цены еще и действуют не только дома, но и в поездках по России. Вам нужно только выбрать пакет услуг нужного «размера».

Международная связь становится доступнее

Для зарубежных поездок тема экономии на связи еще актуальнее. МегаФон и здесь идет навстречу пожеланиям своих абонентов — цены на мобильный интернет были снижены оператором на порядок. Сейчас цена 1 Мб принятых или переданных данных начинается с 5 рублей. А для звонков можно подключить опцию «Весь мир» или пакет минут — цены будут до трех раз меньше базовых.

В дороге не скучаем!

Даже очень долгая дорога будет веселее, если развлекаться просмотром любимых фильмов и передач. Делать это позволит мобильное приложение «МегаФон.ТВ». Особенно выгодно использовать его тем абонентам, которые подключены на тарифы «Все включено»: до 30 ТВ-каналов и до 4 фильмов каждый месяц будут доступны бесплатно.

И не забудьте перед поездкой подключить «Личный кабинет»! Он поможет оперативно управлять расходами, видеть, какие тарифы и опции у вас подключены или менять их в зависимости от личных потребностей. Удобно, особенно если вы находитесь вдали от салонов МегаФона — например, за границей.