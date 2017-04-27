В соответствии с указанием президента РФ, результаты Национального рейтинга формирует АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Главная цель рейтинга — это оценка эффективности усилий региональной власти по созданию благоприятных условий для бизнеса.



Как отметил губернатор Иван Белозерцев, выступая на заседании штаба по формированию благоприятного инвестиционного климата в Пензенской области, результаты рейтинга представляются ежегодно на Санкт-Петербургском экономическом форуме.



Согласно данным за 2016 год, Пензенская область стала лидером рейтинга по эффективности процедур регистрации предприятий. Средние сроки регистрации юрлиц были сокращены с 13 до 7 дней, а количество процедур снизилось с 4 до 3.



Кроме того, регион оказался в числе лидеров по эффективности процедур регистрации прав собственности. Срок по этому показателю снижен до семи рабочий дней, а количество процедур — до двух.



Как подчеркнул зампред правительства Пензенской области Андрей Лузгин, есть замечания к скорости выдачи разрешений на строительство. Предельное время получения такого разрешения составляет 110 дней, однако по результатам опроса представителей строительных организаций оно составляет 187 дней.



Среднее время на подключение организаций к электросетям в Пензенской области составляет 83 дня, и этот показатель необходимо улучшить, подчеркнул глава региона Иван Белозерцев. Так, в Ульяновской области он составляет 60 дней, а в Томской — 53 дня.



«Мы должны делать все, чтобы создать благоприятный климат для наших предпринимателей», — еще раз подчеркнул Иван Белозерцев.