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Пензенская область — в числе лидеров по эффективности регистрации предприятий

27 апреля в 16:31 168 просмотров

Пензенская область вошла в состав лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата по эффективности процедур регистрации предприятий.

В соответствии с указанием президента РФ, результаты Национального рейтинга формирует АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Главная цель рейтинга — это оценка эффективности усилий региональной власти по созданию благоприятных условий для бизнеса.

Как отметил губернатор Иван Белозерцев, выступая на заседании штаба по формированию благоприятного инвестиционного климата в Пензенской области, результаты рейтинга представляются ежегодно на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Согласно данным за 2016 год, Пензенская область стала лидером рейтинга по эффективности процедур регистрации предприятий. Средние сроки регистрации юрлиц были сокращены с 13 до 7 дней, а количество процедур снизилось с 4 до 3.

Кроме того, регион оказался в числе лидеров по эффективности процедур регистрации прав собственности. Срок по этому показателю снижен до семи рабочий дней, а количество процедур — до двух.

Как подчеркнул зампред правительства Пензенской области Андрей Лузгин, есть замечания к скорости выдачи разрешений на строительство. Предельное время получения такого разрешения составляет 110 дней, однако по результатам опроса представителей строительных организаций оно составляет 187 дней.

Среднее время на подключение организаций к электросетям в Пензенской области составляет 83 дня, и этот показатель необходимо улучшить, подчеркнул глава региона Иван Белозерцев. Так, в Ульяновской области он составляет 60 дней, а в Томской — 53 дня.

«Мы должны делать все, чтобы создать благоприятный климат для наших предпринимателей», — еще раз подчеркнул Иван Белозерцев.

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