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Валерий Савельев поздравил пензенцев с 1 Мая

1 мая в 11:37 208 просмотров

Глава Пензы Валерий Савельев поздравил горожан с 1 Мая.

«Дорогие земляки, уважаемые пензенцы, искренне и сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первое мая — праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие своей семьи, родного города, края, всей страны.

Город Пенза богат замечательными трудовыми традициями, доставшимися нам в наследство от дедов и отцов, и общая задача — приумножить сделанное ими, вырастить достойную смену, воспитывать любовь и уважение к труду и людям труда, чувство долга и ответственности у подрастающего поколения.

Желаю хорошего весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, согласия, новых добрых дел и достижений на благо пензенцев и Сурского края!» — отмечается в поздравлении.

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