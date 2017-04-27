С начала 2017 года за нарушения уволены 16 пензенских полицейских (видео)

, коррупция , дисциплинарный проступок — самые частые нарушения со стороны полицейских , за которые недобросовестных стражей порядка увольняют со службы. По этим причинам в Пензенской области из органов внутренних дел ежегодно выгоняют порядка 50 человек. О тех , кто марает честь мундира , а также о том , как отбирают кандидатов в полицию , говорили на пресс-конференции в областном управлении МВД." data-title="С начала 2017 года за нарушения уволены 16 пензенских полицейских — Пенза-пресс, рунет за день">

Злоупотребление должностными полномочиями, коррупция, дисциплинарный проступок — самые частые нарушения со стороны полицейских, за которые недобросовестных стражей порядка увольняют со службы. По этим причинам в Пензенской области из органов внутренних дел ежегодно выгоняют порядка 50 человек. О тех, кто марает честь мундира, а также о том, как отбирают кандидатов в полицию, говорили на пресс-конференции в областном управлении МВД.

В интернете есть тысячи роликов, на которых стражи порядка явно позволяют себе лишнее. Согласно статистике, нарушители закона среди полицейских — не редкость. Самые частые причины, по которым в Пензенском регионе людей в форме выгоняют со службы, — злоупотребление должностными полномочиями, нахождение на службе или управление транспортным средством в нетрезвом виде, коррупция.

«Только за 2016 год из органов внутренних дел за различные нарушения были уволены 53 сотрудника. За истекший период 2017-го таких уже — 16», — сообщил начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области Константин Фролов.

Кандидатов на службу в полиции, которые имеют потенциальную склонность к противоправным действиям, отсеивают еще на первоначальном этапе. Выявить их удается с высокой степенью точности благодаря полиграфу и мультипсихометру. Последний аппаратно-програмный комплекс способен дать общую оценку психологического состояния соискателя должности в полиции.

Однако практика показывает, что чаще других нарушают закон сотрудники, уже имеющие за плечами некий профессиональный опыт. В Пензенской области средний возраст нарушителей в погонах — 32−35 лет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 3 ст. 290 — «Получение взятки». В отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения МРЭО ГИБДД, который, используя предоставленные ему полномочия, получил денежную взятку в размере пяти тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении», — рассказал врио начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области Роман Гусев.

По результатам прохождения всех профессионально-психологических тестов на службу не рекомендуются порядка 30% процентов кандидатов. С одной стороны это значительно затрудняет процесс комплектования штата органов внутренних дел, с другой — позволяет обеспечить максимальную безопасность в собственных рядах. Тем, кто все же оступился, уже не дают второго шанса, сообщает телеканал «Экспресс».