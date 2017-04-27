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Пензенская певица прошла первый этап конкурса «Новая звезда» (видео)

27 апреля в 21:08 214 просмотров
, солистка областной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Марта Серебрякова представит регион в третьем сезоне вокального телевизионного шоу «Новая звезда» (6+).

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Пензенская певица, солистка областной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Марта Серебрякова представит регион в третьем сезоне вокального телевизионного шоу «Новая звезда» (6+).

Проект дает возможность талантливым представителям разных национальностей и культур России собраться на одной сцене и показать не только свои таланты, но и уникальность своей малой родины. Прием заявок на конкурс стартовал еще в августе 2016 года, а в феврале и марте 2017-го прошли очные отборы в федеральных округах, сообщает телеканал «Экспресс».

«На кастинге пела пензенскую песню «18 лет», с удовольствием ее исполняю. Передаю все свое отношение к родному краю, любовь, теплоту», — сказала солистка «Пензаконцерта» Марта Серебрякова.

«Первый основной этап Марта прошла, предстоит еще два конкурсных этапа, которые будут уже в столице. И одним из условий прохождения будет являться зрительское голосование, поэтому мне бы хотелось, чтобы все пензенцы Марту поддержали и в тот момент, когда голосование будет объявлено, обязательно оставить свои голоса за нашу новую звезду», — рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Конкурс проходит в несколько этапов. В первом раунде участников отбирает только жюри, но уже на следующем этапе подключаются телезрители. Именно они определят победителя конкурса посредством SMS-сообщений.

Если Марта пройдет в финал, эфиры программы с ее участием можно будет увидеть на федеральном канале Министерства обороны «Звезда». Именно министру обороны России Сергею Шойгу принадлежит идея конкурса.

Особенностью шоу является необычайно широкая палитра музыкальных жанров: от блюза, рока и популярной музыки до этники. В творческом состязании принимают участие все 85 российских регионов.

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