Пензенская певица прошла первый этап конкурса «Новая звезда» (видео)

, солистка областной филармонии , лауреат всероссийских и международных конкурсов Марта Серебрякова представит регион в третьем сезоне вокального телевизионного шоу « Новая звезда» ( 6+)." data-title="Пензенская певица прошла первый этап конкурса «Новая звезда» — Пенза-пресс, рунет за день">

Проект дает возможность талантливым представителям разных национальностей и культур России собраться на одной сцене и показать не только свои таланты, но и уникальность своей малой родины. Прием заявок на конкурс стартовал еще в августе 2016 года, а в феврале и марте 2017-го прошли очные отборы в федеральных округах, сообщает телеканал «Экспресс».

«На кастинге пела пензенскую песню «18 лет», с удовольствием ее исполняю. Передаю все свое отношение к родному краю, любовь, теплоту», — сказала солистка «Пензаконцерта» Марта Серебрякова.

«Первый основной этап Марта прошла, предстоит еще два конкурсных этапа, которые будут уже в столице. И одним из условий прохождения будет являться зрительское голосование, поэтому мне бы хотелось, чтобы все пензенцы Марту поддержали и в тот момент, когда голосование будет объявлено, обязательно оставить свои голоса за нашу новую звезду», — рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Конкурс проходит в несколько этапов. В первом раунде участников отбирает только жюри, но уже на следующем этапе подключаются телезрители. Именно они определят победителя конкурса посредством SMS-сообщений.

Если Марта пройдет в финал, эфиры программы с ее участием можно будет увидеть на федеральном канале Министерства обороны «Звезда». Именно министру обороны России Сергею Шойгу принадлежит идея конкурса.

Особенностью шоу является необычайно широкая палитра музыкальных жанров: от блюза, рока и популярной музыки до этники. В творческом состязании принимают участие все 85 российских регионов.