В Пензе нашли родственников без вести пропавшего солдата (видео)

«Нам жалко очень их, такие молодые ребята погибли. Детей от них не осталось даже», — сказали родственницы участника Великой Отеческтвенной войны Раиса Королева и Надежда Трундова.
Останки бойца обнаружили в Ленинградской области поисковики из отряда «Примирение» в ноябре 2013 года. В могиле нашли и награды: медаль за боевые заслуги, медаль за оборону Ленинграда, нагрудный знак гвардейца и закрутку от Ордена Красной звезды. Имя и фамилию установили по номеру последней награды.
Останки бойца поисковый отряд перезахоронил в братскую могилу на Синявинских высотах в Ленинградской области. Карту места захоронения передали родственникам погибшего, сообщает телеканал «Экспресс».