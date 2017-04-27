Пензенские дачники обвиняют бывшего председателя в мошенничестве (видео)

, дачники товарищества « Волна» пытаются вывести на чистую воду бывшего председателя. Они обвиняют его в самоуправстве и мошенничестве. В свою очередь , бывший руководитель упрекает рядовых садоводов в травле. Подобные конфликты в последнее время перестали быть редкостью." data-title="Пензенские дачники обвиняют бывшего председателя в мошенничестве — Пенза-пресс, рунет за день">

В пензенских садоводческих кооперативах — неспокойно. Забыв о весенних полевых работах, дачники товарищества «Волна» пытаются вывести на чистую воду бывшего председателя. Они обвиняют его в самоуправстве и мошенничестве. В свою очередь, бывший руководитель упрекает рядовых садоводов в травле. Подобные конфликты в последнее время перестали быть редкостью.

Борьба не на жизнь, а на смерть. Угрозы, обвинения и полное отсутствие взаимопонимания. Далеко не соседская обстановка сложилась в садовом некоммерческом товариществе «Волна», что находится в деревне Васильевка Бессоновского района Пензенской области. Александра Сураева должность председателя оставила, но дачники по-прежнему обвиняют ее в мошенничестве и воровстве, сообщает телеканал «Экспресс».

Нынешней председатель Петр Гришин рассказывает о случае пятилетней давности, когда в товариществе меняли линию электропередач. По словам мужчины, позднее выяснилось, что денег тогда собрали в несколько раз больше, чем было необходимо. И такие денежные поборы, не подтвержденные документально, проводились не раз.

«Никакой сметы, ничего нам не было предоставлено, ни договоров, ни сметы, ничего абсолютно. Она пришла подписывать эту бумагу, я прочитал и сказал, что подписывать не буду. Я не видел, что она эти деньги передала», — рассказал председатель СНТ «Волна» Петр Гришин.

В последние два года один за другим дачные кооперативы сотрясают конфликты. За это время съемочная группа телеканала «Экспресс» стала свидетелем серьезных скандалов в трех товариществах, и везде дачники не могли найти общий язык со своими председателями.

Председатель регионального Союза садоводов Елена Храмцова рассказывает: часто рядовым дачникам нет дела до того, что происходит в дачном товариществе. В итоге — бесконтрольность, безотчетность и незнание действующего законодательства рядовыми огородниками приводят к тому, что у председателей начинает появляться ощущение вседозволенности.

«Потихоньку назревает конфликт, который перерастает в снежный ком. А председатели, я не хочу никого обвинять, но они становятся, как короли огородные, им уже все нипочем», — сказала Елена Храмцова.

Восстановить справедливость инициативная группа из товарищества в Бессоновке планирует 8 мая. На этот день назначено общее собрание, на котором огородники изберут новый состав правления.