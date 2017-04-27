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Доллар и евро на 28 апреля подорожали

27 апреля в 17:24 28 просмотров

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 28 апреля.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 56,3131 до 56,9707 руб., курс евро — с 61,5052 руб. до 62,1664 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 59,3088 руб.

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