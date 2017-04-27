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Пензенские студенты взяли медали на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике

27 апреля в 17:11 56 просмотров

Пензенцы завоевали медали в заключительный день Всероссийских соревнований среди студентов по спортивной гимнастике.

За победу спортсмены боролись в отдельных видах многоборья. Пензенцам удалось взять семь медалей различного достоинства.

«Ильдар Юскаев выиграл опорный прыжок, а также стал третьим на кольцах. Виталий Ванифатов завоевал золотую медаль в вольных упражнениях и бронзовую — на коне-махе. Сергей Степанов выиграл упражнение на коне-махе, стал вторым в упражнении на брусьях и третьим — в вольных упражнениях», — сообщили в отделе по организации спортивно-массовых мероприятий ГБОУ ДО «ОСДЮСШОР по гимнастике им. Н. А. Лавровой».

Фотография: отдел по организации спортивно-массовых мероприятий ГБОУ ДО "ОСДЮСШОР по гимнастике им. Н.А. Лавровой"
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