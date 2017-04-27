Пензенские студенты взяли медали на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике

За победу спортсмены боролись в отдельных видах многоборья. Пензенцам удалось взять семь медалей различного достоинства.

«Ильдар Юскаев выиграл опорный прыжок, а также стал третьим на кольцах. Виталий Ванифатов завоевал золотую медаль в вольных упражнениях и бронзовую — на коне-махе. Сергей Степанов выиграл упражнение на коне-махе, стал вторым в упражнении на брусьях и третьим — в вольных упражнениях», — сообщили в отделе по организации спортивно-массовых мероприятий ГБОУ ДО «ОСДЮСШОР по гимнастике им. Н. А. Лавровой».