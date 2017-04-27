Савин призвал обеспечить безопасность пензенских школьников на каникулах

27 апреля в Пензе в преддверии сезона отпусков и летних каникул обсудили профилактику ДТП на территории региона.

Внеочередное совещание областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения прошло под председательством вице-губернатора Валерия Савина. Он призвал глав муниципальных образований, представителей региональных министерств образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта обеспечить безопасность детей и подростков в экскурсионных перевозках, а также к местам соревнований, сообщили в пресс-центре облправительства.

«В каждом учреждении и образования, культуры и спорта должна быть памятка о правилах перевозки детей. Все передвижения организованных групп детей должны согласовываться с управлением ГИБДД по региону, с ответственными министерствами и ведомствами. Транспорт должен быть лицензирован, им должны управлять водители, имеющие соответствующие допуски», — отметил Валерий Савин.

Он дал поручение региональному минобру организовать работу в школах с родительскими комитетами, чтобы они согласовывали организацию экскурсий с руководством образовательных учреждений.

Валерий Савин призвал проверить состояние школьных автобусов, обратить особое внимание на безопасность детей на дорогах, провести в школах и детских лагерях мероприятия по обучению детей правилам дорожного движения.