Дачники меняют власть. В пензенских СНТ разгораются конфликты с председателями

Речь идет об СНТ «Заря», «Дубрава-3», «Труд», «Гудок», «Волна». Конфликт в СНТ «Северная гора», по словам Елены Храмцовой, удалось погасить, во всех остальных случаях ситуация пока не разрешена.



«И раньше случались конфликты, но такого как сейчас, никогда не было. Они идут один за другим, как цепная реакция. В одном из СНТ пришлось даже милицию вызывать. Одна группа людей не пускала другую к насосной станции. Эту ситуацию нужно как-то решать, мне даже уже страшно становится за все это», — отметила Елена Храмцова.

Конфликты возникают из-за того, что часть членов СНТ не доверяет председателям, которые, вероятно, не исполняют своих прямых обязанностей, считает собеседница.



«Работа председателя — очень специфическая. Это работа, на которой в тебя только ленивый не плюнет: не отчитался, не то сделал. Угодить на всех невозможно. Но раньше на эту должность все-таки шли люди ответственные — или бывшие партработники, или отставные военные. А сейчас зачастую это случайные люди», — добавила Елена Храмцова.



По ее словам, конфликты возникают в тех СНТ, которые никак не контактируют с «Союзом садоводов России».



«Такого нет, к примеру, ни в «Родничке», ни в «Ландыше» — там идут собрания, председатели отчитываются […] Люди платят деньги и хотят знать, на что они тратятся. А если в садоводческом товариществе нет отчета, не ведется никакой работы, а деньги собираются, то возникает конфликт, который нарастает как снежный ком», — добавляет Елена Храмцова.



Так, в одном из садоводческих товариществ члены СНТ требуют от экс-председателя документы, чтобы провести ревизию и посмотреть, на что шли их деньги. В другом товариществе идет спор между двумя председателями. По словам собеседницы, один из членов СНТ нотариально заверил протокол общего собрания, на котором якобы было принято решение о его избрании, хотя дачники уверены, что никакого собрания не было.



«У этого нового председателя нет никаких документов, а в протоколе написано «собрание собственников недвижимости». Какая недвижимость, причем тут она, у нас — СНТ. И нотариус это все заверяет», — отмечает Елена Храмцова.



Собеседница считает, что пытаться урегулировать спорные ситуации через суд — чрезвычайно сложно, и предлагает всем конфликтующим собирать общие собрания и выбирать на них председателя.



«Нужно договариваться. Правда, не все на этот призыв откликаются», — отмечает Елена Храмцова.