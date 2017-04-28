« Черемушки» в Нижнеломовском районе Пензенской области присвоено имя экс-губернатора Василия Кузьмича Бочкарева." data-title="Нижнеломовскому ФОКу «Черемушки» присвоено имя Василия Бочкарева — Пенза-пресс, рунет за день">

Физкультурно-оздоровительному комплексу с ледовым полем «Черемушки» в Нижнеломовском районе Пензенской области присвоено имя экс-губернатора Василия Кузьмича Бочкарева.

Такое решение приняли депутаты регионального парламента на сессии 28 апреля.

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, выступивший докладчиков по данному вопросу, отметил, что с таким ходатайством выступила администрация Нижнеломовского района по инициативе трудового коллектива ФОКа.

«Присвоение муниципальному автономному учреждению Нижнеломовского района Пензенской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем «Черемушки» имени Василия Кузьмича Бочкарева будет служить увековечиванию памяти экс-губернатора Пензенской области», — сказал он, добавив, что принятие закона не потребует дополнительного финансирования из областной казны, так как все расходы возьмет на себя бюджет Нижнеломовского района.

Василий Бочкарев родился 29 апреля в селе Иве Нижнеломовского района Пензенской области. Завтра экс-губернатору Пензенской области, члену СовФеда РФ исполнилось бы 68 лет.