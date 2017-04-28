Иссинский лицей будет носить имя Героя СССР Николая Гаврилова

Такое решение 28 апреля на сессии приняли депутаты Законодательного Собрания.

С инициативой присвоить образовательному учреждению имя Героя СССР Николая Гаврилова выступило Собрание представителей Иссинского района. Министр образования региона Александр Воронков отметил, что эта мера поспособствует развитию патриотического воспитания молодежи.

Николай Никитович Гаврилов родился в селе Исса в 1914 году. После окончания шести классов школы работал в семейном крестьянском хозяйстве, затем — в колхозе, далее — в Москве разнорабочим. В 1941 году был призван в ряды Рабочее-крестьянской Красной армии. Воевал на Западном и Северо-Западном фронтах. В феврале 1942 года был тяжело ранен под Великими Луками, долго лечился в госпитале. С лета 1944 года сержант Гаврилов находился в составе 53-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Участвовал в Львовско-Сандомирской операции, боях на Сандомирском плацдарме. Особо отличился в ходе Сандомирско-Сализской наступательной и Нижнее-Силезской наступательной операций. Его танк с января по март 1945 года без поломок прошел с боями более 500 км.

Благодаря его мастерству было уничтожено два немецких «Тигра», одну «Пантеру» и 1 Т-4, около 200 солдат и оицеров вермахта. Гусеницами танка было уничтожено до 50 машин с военными грузами, три противотанковых орудия, семь пулеметных точек и около 70 солдат и офицеров противника. Танк Гаврилова первым пересек Польско-германскую границу.

10 апреля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.