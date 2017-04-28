Вам будет интересно
Наши новости
Доходную часть бюджета Пензенской области увеличили на 821 млн руб
В Пензенской области становится больше предприятий малого и среднего бизнеса
Белозерцев рассказал об успехах пензенских производственных кластеров
Промышленные предприятия Пензенской области заплатили 23 млрд рублей налогов
Валовый региональный продукт Пензенской области превысил 360 млрд руб.
Сергей Есяков провел прием пензенцев в региональной приемной «ЕР»
Белозерцев выступит с отчетом на сессии ЗакСобра
Доллар и евро на 28 апреля подорожали
Пензенская область — в числе лидеров по эффективности регистрации предприятий
Экономим на связи в праздники и во время отпуска
все новости

«Ростелеком» и ПФР организовали конкурс «Спасибо интернету-2017»

28 апреля в 10:38 170 просмотров
«Спасибо интернету-2017». Его организовали ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России.

" data-title="«Ростелеком» и ПФР организовали конкурс «Спасибо интернету-2017» — Пенза-пресс, рунет за день">

С 19 апреля начался прием работ на III Всероссийский конкурс «Спасибо интернету-2017». Его организовали ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России.

Принять участие в конкурсе могут пользователи интернет-сети в возрасте старше 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса:

  • •Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
  • •Мои интернет-достижения;
  • •Интернет-предприниматель, интернет — работодатель;
  • •Интернет-краевед;
  • •Интернет-путешественник.

Цели конкурса:

  • •Популяризация обучения работе в сети интернет;
  • •Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
  • •Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
  • •Выявление наиболее активных регионов;
  • •Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Работы принимаются с 19 апреля по 9 октября, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2017 г.

Для участия необходимо оформить заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу — эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии.

Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Ростелеком», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Фотография: пресс-служба "Ростелекома"
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics