« Спасибо интернету-2017». Его организовали ПАО « Ростелеком» и Пенсионным фондом России." data-title="«Ростелеком» и ПФР организовали конкурс «Спасибо интернету-2017» — Пенза-пресс, рунет за день">

С 19 апреля начался прием работ на III Всероссийский конкурс «Спасибо интернету-2017». Его организовали ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России.

Принять участие в конкурсе могут пользователи интернет-сети в возрасте старше 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса:

•Портал gosuslugi.ru: мой опыт;

•Мои интернет-достижения;

•Интернет-предприниматель , интернет — работодатель;

интернет — работодатель; •Интернет-краевед;

•Интернет-путешественник.

Цели конкурса:

•Популяризация обучения работе в сети интернет;

•Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

•Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

•Выявление наиболее активных регионов;

•Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Работы принимаются с 19 апреля по 9 октября, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2017 г.

Для участия необходимо оформить заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу — эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии.

Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Ростелеком», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.