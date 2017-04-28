«Ростелеком» и ПФР организовали конкурс «Спасибо интернету-2017»

Принять участие в конкурсе могут пользователи интернет-сети в возрасте старше 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.
Номинации конкурса:
- •Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
- •Мои интернет-достижения;
- •Интернет-предприниматель, интернет — работодатель;
- •Интернет-краевед;
- •Интернет-путешественник.
Цели конкурса:
- •Популяризация обучения работе в сети интернет;
- •Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
- •Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
- •Выявление наиболее активных регионов;
- •Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.
Работы принимаются с 19 апреля по 9 октября, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2017 г.
Для участия необходимо оформить заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу — эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии.
Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Ростелеком», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.