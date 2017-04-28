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Валовый региональный продукт Пензенской области превысил 360 млрд руб.

28 апреля в 10:39 208 просмотров
(ВРП) в Пензенской области превзошел общероссийский.

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Рост валового регионального продукта (ВРП) в Пензенской области превзошел общероссийский.

По ряду направлений социально-экономического развития Пензенской области удалось достичь лучших результатов, чем в среднем по России, сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая на сессии Законодательного Собрания 28 апреля с отчетом о деятельности правительства за 2016 год.

«Объем ВРП, по предварительной оценке, превысил 360 миллиардов рублей. По темпам роста этот показатель почти на 1,5% превышает среднероссийский. Годом ранее мы также опередили российские и окружные темпы, что свидетельствует о постоянном наращивании ВРП», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что сокращение инфляционных процессов и ряд мер, предпринимаемых правительством Пензенской области, позволил сохранить потребительские цены на уровне ниже среднероссийских. Регион входит в десятку субъектов РФ с самой низкой стоимостью минимального набора продуктов питания, занимая шестое место в России и третье место в ПФО.

«Положительная динамика в реальном секторе экономике способствовала стабилизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий. По Пензенской области за 2016 год сложился положительный сальдированный результат в размере 14,7 млрд рублей. Это в 12 раз больше уровня 2015 года. При этом прибыль возросла на 29,3%, превысив 18 млрд рублей», — добавил Иван Белозерцев.

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