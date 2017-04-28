Белозерцев рассказал о развитии пензенских индустриальных парков

«В 2016 году было завершено строительство насосной станции в «Отвеле», в текущем году будет построена первая очередь очистных сооружений. Благодаря таким мерам резиденты индустриального парка смогут запустить свои проекты уже в 2018 году. Статус резидента индустриального парка «Отвель» в 2016 году предоставлен компании «ПромИнженер», которая планирует построить предприятие по производству металлоконструкций», — сообщил глава региона.

Также, по словам Ивана Белозерцева, статус резидента индустриального парка «Сердобский» получила грибная компания.

«Уже в конце этого года она рассчитывает запустить высокотехнологичное производство грибов. Объем капитальных вложений составляет порядка 1 млрд 250 млн рублей. Самое главное — это создание дополнительных рабочих мест, в чем нуждаются наши граждане», — отметил губернатор.