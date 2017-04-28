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Промышленные предприятия Пензенской области заплатили 23 млрд рублей налогов

28 апреля в 11:03 148 просмотров
, что на 40% больше уровня 2015 года.

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В 2016 году налоговые отчисления промышленных предприятий Пензенской области в бюджет составили 23 млрд рублей, что на 40% больше уровня 2015 года.

Выступая на сессии ЗакСобра с отчетом о деятельности правительства в 2016 году, губернатор Иван Белозерцев отметил, что промышленность является одним из основных драйверов развития Пензенской области.

В настоящее время в регионе действует более трех тысяч предприятий, на которых работают более 90 тысяч человек. Промышленные предприятия производят 23% валового регионального продукта.

«Объем отгруженных товаров собственного производства вырос почти на 13% и составил 208 млрд рублей. Налоговые отчисления за отчетный период составили 23 млрд рублей. Это на 40% больше уровня 2015 года. Средняя заработная плата в отрасли выросла на 7% - до 27 тысяч рублей», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он добавил, что, несмотря на положительную динамику, промышленный комплекс сталкивается с определенными трудностями.

«Это, прежде всего, сокращение финансирование НИОКР, введение санкций, которые ограничивают доступ российских предприятий к зарубежным технологиям и капиталу, зависимость от поставок импортных комплектующих, высокий уровень процентных ставок по коммерческим кредитам, ужесточение требований к залоговой массе.

Чтобы поддержать наши предприятия, мы создали региональный Фонд развития промышленности и заложили в него 100 млн рублей, что позволит предоставлять компаниям займы под 5% годовых. Это возможность проведения модернизации, обновления оборудования, расширение линейки продукции», — отметил Иван Белозерцев.

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