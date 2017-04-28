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Белозерцев рассказал об успехах пензенских производственных кластеров

28 апреля в 11:19 142 просмотра
, созданных в регионе.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал об успехах производственных кластеров, созданных в регионе.

По итогам 2016 года кластер «Союз пензенских кондитеров» занял четвертое место в России по объему произведенной кондитерской продукции, сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, выступая на сессии Законодательного Собрания региона с отчетом о работе правительства в 2016 году.

«Так, доля технических и инженерных средств охраны, произведенных предприятиями пензенского приборостроительного кластера «Безопасность», на российском рынке достигла 61%. В 2016 году создан инженерно-производственный кластер «Биомед», который производит 64% искусственных клапанов сердца и 17% шовного материала в масштабах всей России», — добавил Иван Белозерцев.

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