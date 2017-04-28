В Пензенской области назначены 3 мировых судьи

28 апреля на сессии Законодательного Собрания Пензенской области утвердили в должности троих мировых судей.

Докладчиком выступил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

Торгашин Илья Михайлович был назначен мировым судьей судебного участка № 1 Колышлейского района сроком на три года.

Беликова Александра Анатольевна с 1 июля 2017 года приступит к работе в должности мирового судьи судебного участка в границах Сосновоборского района сторок на пять лет .

С 1 августа мировым судьей судебного участка № 2 Мокшанского района сроком на пять лет назначен Челноков Михаил Юрьевич.

Законопрокт был принят депутатами Законодательного Собрания региона единогласно.