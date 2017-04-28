В Пензенской области становится больше предприятий малого и среднего бизнеса

В Пензенской области зафиксирован рост субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом 28 апреля на сессии Законодательного Собрания региона сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«В регионе зафиксирован рост субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня их число превышает 55 тысяч», — сообщил глава региона депутатам.

По мнению Ивана Белозерцева, существенную роль в росте субъектов малого и среднего предпринимательства сыграли меры, принимаемые правительством по их поддержке, совершенствование нормативно-правовой базы, развитие сельских территорий, информационно-консультативная работа с предпринимателями.

«В 2016 году финансовая поддержка малого и среднего бизнеса превысила 67 млн рублей. Увеличена максимальная сумма займа с 1,5 до 3 млн, максимальный срок выдачи займа с одного года увеличен до трех лет. Мы докапитализировали фонд на 30 млн рублей. В 2017 году планируем довести его еще на 50 млн рублей.

Внесли изменения в региональное законодательство о патентной системе, дающие право индивидуальным предпринимателям с численностью сотрудников до 15 человек, работающих в ЦРР, привлекать патент по сниженной в два раза стоимости, за что я благодарен депутатам ЗакСобра

Также с 1 января 2017 года расширен перечень видов предпринимательской деятельности, по которым возможно применение патентной системы налогообложения, также снижена стоимость самого патента для предпринимателей, оказывающих бытовые слуги и имеющих наемных работников», — сказал глава региона.

При этом Иван Белозерцев подчеркнул, что предприятия не должны быть «пустыми».

«Те компании, которые были «пустые», не работали, закрывали, потому что мы не должны обманывать сами себя, компания должна быть живой, там должны работать люди, должна быть легальная зарплата», — отметил губернатор.