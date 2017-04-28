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В Пензенской области изменили правила проверки таксистов

28 апреля в 11:34 170 просмотров

В Пензенской области при проверке таксистов будут использовать списки контрольных вопросов.

Изменения в статью 5 Закона Пензенской области «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области» рассмотрели на сессии Законодательного Собрания 28 апреля.

Как пояснил министр промышленности и транспорта области Михаил Торгашин, изменения обусловлены необходимостью привести региональное законодательство в соответствие с обновившимся федеральным.

«Проектом закона устанавливается, что региональный контроль осуществляется также посредством организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. Проектом закона устанавливается обязанность должностных лиц органа, уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, установленных требований, использовать при проведении плановых проверок проверочные листы (списки контрольных вопросов)», — отметил министр и добавил, что финансовых затрат на это не потребуется.

Депутаты проголосовали за принятие изменений единогласно.

Фотография: скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=iIqxTlfz3mI
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