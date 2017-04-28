Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе из-за странного пакета в автобусе эвакуировали пассажиров
В Пензенской области исключат конфликт интересов при капремонте
Агитпоезд «Армия Победы-2017» заедет в Пензу 1 мая
На завершение пензенского цирка требуется 1,3 млрд рублей
Где пензенским автомобилистам запретят ездить и парковаться 9 Мая
Нижнеломовскому ФОКу «Черемушки» присвоено имя Василия Бочкарева
Иссинский лицей будет носить имя Героя СССР Николая Гаврилова
В Пензенской области изменили правила проверки таксистов
В Пензенской области назначены 3 мировых судьи
Олимпийскую аллею закроют на акарицидную обработку
все новости

Пензенские аграрии произвели продукцию на 88 млрд рублей

28 апреля в 11:40 124 просмотра

В 2016 году была обеспечена позитивная динамика развития сельского хозяйства в Пензенской области.

Как отметил губернатор Иван Белозерцев, в 2016 году сельхозпроизводители получили 3,2 млрд рублей субсидий, в основном для погашения процентных ставок по привлеченным инвестиционным кредитам.

«Объем инвестиционных кредитов в прошлом году составил 15 млрд рублей. Наши аграрии произвели продукции на более чем 88 млрд рублей. Это рост 7% к уровню 2015 года», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что в 2016 году Пензенская область заняла первое место в ПФО по урожайности зерновых, зернобобовых культур и подсолнечника, второе место — по урожайности сахарной свеклы, приросту по надоям молока на одну корову в сельхозорганизациях, по производству сыра и колбасных изделий, по объемам производства рыбы, третье место — по объемам производства мяса и субпродуктов.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics