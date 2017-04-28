Пензенские аграрии произвели продукцию на 88 млрд рублей

В 2016 году была обеспечена позитивная динамика развития сельского хозяйства в Пензенской области.

Как отметил губернатор Иван Белозерцев, в 2016 году сельхозпроизводители получили 3,2 млрд рублей субсидий, в основном для погашения процентных ставок по привлеченным инвестиционным кредитам.

«Объем инвестиционных кредитов в прошлом году составил 15 млрд рублей. Наши аграрии произвели продукции на более чем 88 млрд рублей. Это рост 7% к уровню 2015 года», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что в 2016 году Пензенская область заняла первое место в ПФО по урожайности зерновых, зернобобовых культур и подсолнечника, второе место — по урожайности сахарной свеклы, приросту по надоям молока на одну корову в сельхозорганизациях, по производству сыра и колбасных изделий, по объемам производства рыбы, третье место — по объемам производства мяса и субпродуктов.