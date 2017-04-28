Где пензенским автомобилистам запретят ездить и парковаться 9 Мая

Так, на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение транспортных средств на Юбилейной площади с 6.00 до 00.00 :

— по автомобильной дороге по ул. Бакунина — на участке от ул. Толстого до ул. Суворова;

— по автомобильной дороге по ул. Новый Кавказ — на участке от ул. Толстого до ул. Пугачева;

— по автомобильной дороге по ул. Пугачева — от ул. Новый Кавказ до ул. Некрасова.

В этот же день с 20.00 до 23.00:

— по автомобильной дороге по ул. Суворова — на участке от ул. Бекешская до ул. Кулакова (кроме транспорта общего пользования);

— по автомобильной дороге по ул. Толстого — на участке от ул. Суворова до ул. Пушкина;

— по автомобильной дороге по ул. Некрасова — на участке от ул. Суворова до ул. Пушкина.

С 8.30 до 16.00 на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты прекратится движение на следующих участках:



— по автомобильной дороге по ул. Карпинского — от Монумента воинской и трудовой Славы (Проспект Победы) до кругового кольца пересечения улиц Карпинского — 8-ое Марта;

— по автомобильной дороге по ул. Коммунистическая — от ул. Карпинского до ул. Дзержинского;

— по автомобильной дороге по ул. Луначарского — от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;

— по автомобильной дороге по проспекту Победы — от ул. Ленина до пересечения ул. Беляева;

— по автомобильной дороге по ул. Ленина — от проспекта Победы (Монумента воинской и трудовой Славы) до Гагаринского путепровода;

— по автомобильной дороге по ул. Пионерской — от ул. Коммунистической до ул. Луначарского.

Движение будет временно приостановлено с 8.30 до 10.30 на участках по маршруту — от центрального КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева) — ул. Лермонтова — ул. Советская — ул. Карла Маркса — ул. Московская — ул. Пушкина — ул. Кулакова — ул. Дзержинского — ул. Коммунистическая.

На время прохождения колонны в период с 11.30 до 12.30 часов 9 мая на участках автомобильных дорог приостановят движение по маршруту — от Монумента воинской и трудовой Славы (Проспект Победы) — ул. Коммунистическая — ул. Кулакова — ул. Космодемьянской — ул. Захарова — ул. Мира — ул. Ленинградская — ул. Лермонтова — центральный КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева).

Кроме того, временно ограничат стоянку с 22.00 8 мая до 13.00 9 мая на следующих участках:

— по ул. Лермонтова — на участке от ул. Советская до ул. Ленинградская (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Советская — от ул. К. Маркса до ул. Лермонтова (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. К. Маркса — от ул. Кирова до ул. Володарского (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Московская на участке от ул. К. Маркса до ул. Кураева (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Кураева — от ул. Володарского до ул. Кирова (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Пушкина — на участке от ул. Московская до ул. Володарского (по нечетной стороне);

— по ул. Пушкина — на участке от ул. Володарского до ул. Кулакова (по нечетной стороне);

— по ул. Кулакова и ул. Дзержинского — на участке от ул. Пушкина до ул. Коммунистическая (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Коммунистическая — на участке от ул. Дзержинского до ул. Карпинского (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Космодемьянской — на участке от ул. Пушкина до ул. Захарова (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Захарова и ул. Мира — на участке от ул. Космодемьянской до ул. Ленинградская (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Ленинградская — на участке от ул. Мира до ул. Лермонтова (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Карпинского — на участке от ул. 8-ое Марта до проспекта Победы (по четной и нечетной сторонам);

— по проспекту Победы — от ул. Беляева до ул. Пионерская (по четной и нечетной сторонам).

Временно запретят стояку с 20.00 8 мая до 20.00 часов 9 мая на улицах:

— по ул. Суворова — от ул. Кулакова до ул. Бекешская (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Бакунина — от ул. Толстого до ул. Суворова (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Новый Кавказ - от ул. Толстого до ул. Пугачева;

— по ул. Пугачева — от ул. Новый Кавказ до ул. Некрасова.