, сообщил губернатор Иван Белозерцев." data-title="На завершение пензенского цирка требуется 1,3 млрд рублей — Пенза-пресс, рунет за день">

«Работа проведена очень большая. Готовность объекта составляет 70%. Мы надеемся, что финансирование будет полностью открыто в 2018 году», — отметил Иван Белозерцев в ходе выступления на сессии ЗакСобра 28 апреля.

Глава региона также подчеркнул, что тема обсуждалась в ходе его рабочей встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым, которая прошла в марте.

«Дмитрий Анатольевич поддержал мое предложение по завершению строительства цирка. Для этого необходим 1 млрд 300 млн рублей — это сумма подтверждена государственной экспертизой совсем недавно», — добавил Иван Белозерцев.