Доходную часть бюджета Пензенской области увеличили на 821 млн руб

В связи с большим, чем ожидалось, поступлением налоговых и неналоговых средств, доходную часть бюджета было предложено увеличить с 2017 года на 730 000 тысяч рублей, на 2018 год — на 698 800 тысяч рублей, на 2019 год — на 720 000 тысяч рублей.

Помимо этого, на 2017 год увеличен объем безвозмездных поступлений в бюджет региона — на 91 075 тысячу рублей.

«C учетом вносимых изменений доходы бюджета Пензенской области увеличены в целом на 2017 год — на 821 075 тыс. руб. и составят 47 281 492,1 тыс. руб., на 2018 год — на 698 800,0 тыс. руб. и составят 41 162 109,6 тыс. руб., на 2019 год — на 720 000 тыс. руб. и составят 42 281 121,2 тыс. руб.», — сообщила министр финансов Любовь Финогеева.

Изменения внесли и в расходную часть. В целом расходы на 2017 год увеличены на 1 178 193,9 тыс. руб. и составят 47 528 933 тыс. руб., на 2018 год — на 698 800 тыс. руб. и составят 40 492 351,3 тыс. руб., на 2019 год — на 720 000 тыс. руб. и составят 43 103 129,2 тыс. руб.

Дефицит бюджета в 2017 году составит 247 440,9 тыс. руб.