напомнил о своем существовании экс-чиновник регионального правительства — «саратовский варяг», призванный на службу в Пензу Василием Бочкаревым. Тот самый , что после ухода Бочкарева , субъективно говоря , вроде как не справился со всеми своими « деловыми качествами» даже с обязанностями заместителя главы администрации района областного центра." data-title="Сотрясание воздуха: читаем между строк — Пенза-пресс, рунет за день">

В минувшую среду пензенским СМИ напомнил о своем существовании экс-чиновник регионального правительства — «саратовский варяг», призванный на службу в Пензу Василием Бочкаревым. Тот самый, что после ухода Бочкарева, субъективно говоря, вроде как не справился со всеми своими «деловыми качествами» даже с обязанностями заместителя главы администрации района областного центра.

В бытность свою в ранге вице-губернатора чиновник публиковал в своем интернет-дневнике заметки, которые пользовались и у журналистов, и у блогеров бешеной популярностью, ведь там были действительно самые свежие новости от высокопоставленного чиновника региона.

После того, как «варяг» стал заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы, читателей у его блога, скажем так, — «не стало». Но он все равно продолжал писать: про поход в кино, про кошку, но чаще ностальгировал о «былом» — былой власти, былом влиянии.

Вспоминал «варяг» и нынешнего губернатора. Льстиво замечал, что «Иван Александрович Белозерцев известен тем, что очень взвешенно и скрупулезно подходит к решению практически любых вопросов…», «Я думаю, он найдет единственно правильное решение…»

И вот 26 апреля экс-чиновника районной администрации Пензы вдруг «прорвало»: «А что сам губернатор Белозерцев? Где он? Почему молчит? Почему не действует?» Речь в заметке шла о том, что «есть ли в Пензенской области власть и что с ней, родной, происходит» (цитаты из поста).

Весьма сумбурно, с набившей оскомину ностальгией по прошлому (в тексте объемом 4,5 тысячи знаков экс-губернатор упомянут 11 раз!!!), с апелляциями к СМИ и блогерам и киванием на всевидящее око администрации президента.

И все!

Спрашивается, зачем нужно было сотрясать воздух? Ведь была же какая-то цель, которой хотел достичь экс-чиновник администрации Железнодорожного района Пензы. Безусловно! Как говорится, следите за руками…

В том же интернет-журнале в феврале пост экс-чиновник посвятил некоему «малоприметному» мероприятию: «Форум-выставка «РусАква», проведение которого запланировано на октябрь-ноябрь 2017 года в Москве».

«Форум-выставка должны продемонстрировать передовые технологии и оборудование, для развития рыбопромышленного комплекса России. Мероприятие будет способствовать внедрению новых технологий, обмену передовым опытом, межгосударственному партнерству, привлечению представителей экономической и политической элиты рыбной отрасли, заинтересованных в инвестициях в аквакультуру страны. В рамках мероприятия планируется проведение конгрессно-деловой программы с представителями государственной власти, отраслевыми игроками, представителями инвестиционных фондов, ритейлеров. Мероприятие интересно еще и тем, что организацией занимается региональная компания, что является редкостью для подобного рода мероприятий…»

Как пишет экс-замглавы администрации района Пензы, инициатором и организатором этого мероприятия является пензенское предприятие ООО «Сурская рыба».

«Я уверен, что губернатор Пензенской области И. А. Белозерцев подключит все административные ресурсы, чтобы провести данное мероприятие на высшем уровне, как это обычно и делала Пензенская область…»

Спрашивается, зачем? В Пензе неоднократно проводились рыбоводные форумы. И что это за пензенское предприятие такое ООО «Сурская рыба»?

Заметим, что деятельность компании «Сурская рыба» Пензенской области привлекательности не добавляет. Вот как пишут о ее работе в соседней Ульяновской области: «Сурская рыба» уснула". «Инвестпроект в Новоспасском остановлен. Причина — отсутствие у инвестора ООО «Сурская рыба» во главе с директором Виталием Абрамовым кредитных источников для реализации проекта…».

«Напомним, в 2015 году было заключено соглашение с инвестором индустриального парка «Новоспасское» — компанией «Сурская рыба». Соглашение подписали тогда губернатор Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин и генеральный директор ООО «Сурская рыба» Виталий Абрамов…»

Примечательно, что абсолютно такой же проект «Сурская рыба» анонсировала на территории Пензенской области. Но от слов к делу так и не дошли. Зато выставку решили организовать в Москве.

Примечательно, что широкой общественности пензенских рыбоводов созданная весной 2015 года контора ООО «Сурская рыба» неизвестна. Судя по выпискам из единого госреестра юридических лиц, ее учредителями является некто Абрамов Виталий Николаевич (с размером участия 10 процентов), он же — генеральный директор, и Кондриков Василий Владимирович — уроженец соседней Саратовской области (размер участия 90 процентов).

А теперь ответьте на вопрос: откуда экс-чиновник администрации Железнодорожного района Пензы узнал об ООО «Сурская рыба»?

Земляки? Внимание привлек? Цель оправдывала средства? Возможно.

Сергей Максимов