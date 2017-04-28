1 и 9 Мая в Пензе. План мероприятия

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Какие мероприятия, посвященные празднованию 1 мая и Дню Победы, пройдут в Пензе, сообщили на пресс-конферненции в мэрии.

1 Мая.

Каждый район города формирует колонну из 1500 человек. Сбор — в 09.30. Начало шествия - в 09.45. В 10.00 на площади Ленина начнется митинг.

После митинга в сквере Дениса Давыдова с 11.00−12.00 пройдет концертная программа муниципального духового оркестра под руководством А. Набережного.

В сквере «Копилка пословиц» — концертная программа ансамбля «Серебряная прядь». Также будет организована полевая кухня «Солдатская каша».

Кроме этого, на ст. Пенза-I агитационный поезд, сформированный на ст. Леонидовка, прибывает в областной центр 1 мая.

«В 12.00 состоится митинг, затем концерт, будет действовать полевая кухня, развернуты пункты приема граждан на воинскую службу по контракту, врачебно-сестринский пункт, где терапевт, хирург, кардиолог смогут бесплатно проконсультировать всех желающих, будет работать общественная приемная министра обороны РФ», — сообщил в мэрии.

8 Мая

16.30−18.00 — Праздничная программа в Сквере «Журавли»

17.00 — Открытие сквера «Бессмертный полк», территория — ул. Карпинского, 2/пр-кт Победы

17.00 — 18.00 — Праздничная программа в Сквере «Бессмертный полк». Сквер у бюста Дениса Давыдова

13.00−18.30 — Концертная программа (выступление ветеранских хоров, оркестров, поэтов)

12.00−18.00 — «Детский вернисаж» (ул.Московская)

9 Мая

08.00 — Церемонии возложения венков, цветов к воинским захоронениям на кладбище в Ахунах, Митрофаньевском кладбище, Мироносицком кладбище, памятнике «Проводы», площадь у Монумента трудовой и боевой доблести пензенцев

9.00 — Формирование колонны «Бессмертный полк» на ул. Коммунистической. (Ожидается около 20 тыс. человек)

10.00 — Благодарственный молебен «Во славу русского оружия» в часовне Архангела Михаила

10.30 — Начало движения колонны «Бессмертный полк».

«Маршрут движения: по пр-ту Победы до магазина «Василек», далее колонна поворачивает и следует по пр-ту Победы до ул. Карпинского. Здесь колонна делится на 2 части. Одна часть продолжает движение по ул. Карпинского, другая вокруг Монумента воинской трудовой славы доходит до ул. Ленина», — напомнили в мэрии.

11.30 — 12.30 Митинг, Парад ПАИИ, возложение цветов к Монументу воинской и трудовой славы. По правую сторону от Монумента будет установлена трибуна для зрителей на 300 мест. Около Монумента будет установлены два партера на 70 и 60 мест для ветеранов. На правой и левой стороне от Монумента будут установлены два экрана для онлайн-трансляции всего мероприятия.

13.30 — Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.

12.00 - на открытой площадке перед МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы, ул. Карпинского, 22б - гала-концерт патриотического фестиваля молодежи «С чего начинается Родина?».

12.15−14.00 — Концертная программа в сквере «Журавли» (детские творческие коллективы, ветеранские хоры)

12.30−14.00 — Экскурсия по Музею боевой техники под открытым небом (Проводят сотрудники библиотек).

13.00 — Праздничный прием для ветеранов в администрации города Пензы.

12.00−18.00 — Праздничные программы в ЦПКиО им. Белинского, Детском Парке, Парке «Олимпийский», зоопарке.

13.20−20.00 — Концертная программа на Юбилейной площади.

20.00 — Театрализованное представление народного театра «Письма с фронта» (принимают участие около 500 артистов). Будет установлена большая сцена с надстройками, два экрана, партер на 300 мест.

18.50−19.00 — Всероссийская акция «Минута молчания»

Все мероприятия имеют возрастные ограничения — 0+.