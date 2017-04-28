С 2018 года россияне будут платить курортный сбор

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства РФ по делам Северного Кавказа, документ предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

При этом право вводить или не вводить курортный сбор на своей территории остается за регионами. Кроме того, субъекты РФ сами устанавливают размер сбора; его максимальный уровень, согласно законопроекту, 100 рублей в день. При этом россияне, живущие в курортных зонах, сбор платить не должны.

Планируется, что собранные средства будут иметь целевое назначение.