« Дорогами Бессмертного полка». Мероприятие организовано региональным отделением общественного движения « Бессмертный полк» совместно с региональным отделением ДОСААФ России." data-title="Пензенцы проедут «Дорогами Бессмертного полка» — Пенза-пресс, рунет за день">

3 и 4 мая в Пензенской области пройдет автопробег «Дорогами Бессмертного полка». Мероприятие организовано региональным отделением общественного движения «Бессмертный полк» совместно с региональным отделением ДОСААФ России.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в автопробеге примут участие 15 легковых машин, они проедут по 18 городам и районным центрам, сред и которых — Пенза, Мокшан, Нижний Ломов, Спасск, Вадинск, Земетчино, Башмаково, Белинский, Каменка, Сердобск, Городище, Никольск, Сосновоборск, Кузнецк, Русский Камешкир, Лопатино, Малая Сердоба, Колышлей.

«Пробег стартует 3 мая от здания ДОСААФ (г. Пенза, ул. Коммунистическая, 30), короткий митинг у автомобиля ЗИС-5, в котором примут участие представители исполнительной и законодательной органов власти Пензенской области, начнется в 8.20. Затем автомобили с флагами России, копиями знамени Победы, флагами ДОСААФ и Бессмертного Полка выедут по направлению к трассе М-5. На автодороге участники пробега разделятся на две колонны, которые поедут на запад и восток Пензенской области», — рассказали в пресс-центре.

В каждом районе участники проведут митинги, возложат цветы и венки к монументам и местам захоронений участников Великой Отечественной войны.

В четверг, 4 мая, обе колонны объединятся в поселке Колышлей и направятся в Пензу. Завершится автопробег в 17.00 у Монумента воинской и трудовой славы, где пройдут торжественные мероприятия.