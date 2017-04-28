В Пензе полицейские накрыли наркопритон (видео)

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили квартиру, где часто собирались наркозависимые пензенцы.

О притоне в Октябрьском районе города стражам порядка сообщили неравнодушные местные жители. В момент визита полицейских в «нехорошей» квартире кроме хозяина находились еще пять человек в состоянии наркотического опьянения, сообщает телеканал «Экспресс».

«Граждан, имеющих информацию о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, просим обращаться по телефону: 59−10−10», — сказал врио заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Александр Цибизов.

В отношении 40-летнего хозяина квартиры возбуждено уголовное дело «За организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему может грозить срок до четырех лет лишения свободы. Посетителей наркопритона привлекли к административной ответственности.